شكرا لقرائتكم خبر حمدالله يتصدر مهدري الجزائيات وكيش وزيلايا الأكثر تسجيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتسب قضاة الملاعب خلال 64 مباراة في الجولات الثماني الماضية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 36 ضربة جزاء بطريقة مباشرة أو بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد (Var)، سجل منها 33 ضربة، فيما أهدرت 3 ضربات.

وأكدت الحالات المحتسبة، تسبب اللاعبين في ارتكاب مخالفات تستحق المعاقبة بضربة جزاء في الشوط الثاني أكثر منه في الأول، حيث تم احتساب 20 ضربة جزاء في الشوط الثاني، مقابل 16 ضربة في الشوط الأول.

ويتصدر الاتفاق قائمة الفرق الأكثر علاقة بضربات الجزاء من حيث احتسابها له أو عليه بواقع 10 ضربات جزاء.

فخلال الجولات الماضية، استفاد فارس الدهناء من الحصول على 4 ضربات جزاء، إلا أنه تعرض إلى عقوبات أكبر من خلال احتساب 6 ضربات جزاء ضده، تلاه في المرتبة الثانية، فريق النصر بواقع 8 ضربات جزاء (4 له ومثلها عليه)، ثم فريق الاتحاد بسبع ضربات (3 له و4 عليه)، ويأتي الأهلي وضمك في المركزين الرابع بواقع 6 ضربات (2 للأهلي و4 عليه)، مقابل 4 لضمك و2 عليه.

ومن بين أصل الـ36 ضربة جزاء المحتسبة، لم يحصل التعاون والباطن على أي منها.

أكثر فرق احتسبت لها ركلات جزاء:

ضمك والاتفاق والفتح والنصر(4 لكل منها).

أكثر فريق احتسبت عليه ركلات جزاء:

الاتفاق 6 ضربات

16 ضربة جزاء احتسبت في الشوط الأول

20 ضربة جزاء احتسبت في الشوط الثاني

14 فريقا احتسبت لها ضربات جزاء، فيما لم تحتسب لأي من التعاون والباطن

لاعبا ضمك والاتفاق، ايميليو زيلايا وفليب كيش أكثر اللاعبين تسجيلا للضربات بواقع 4 ركلات

زيلايا وكيش وحمدالله أكثر اللاعبين تسديدا بواقع 4 ضربات لكل منهم

مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله أكثر لاعب أضاع بواقع 3 ضربات

مدافع الأهلي عبدالباسط هندي أكثر لاعب تسبب في ضربات جزاء ضد فريقه بواقع 3 ضربات

18 لاعب سددوا الـ 36 ضربة جزاء

ترتيب هدافي ضربات الجزاء

فليب كيش (الاتفاق) 4 أهداف

إيميليو زيلايا (ضمك) 4 أهداف

ديمتري بيتراتوس(الوحدة) 3 أهداف

سفيان بن دبكة (الفتح) 3 أهداف

سفير تايدر (العين) 3 أهداف