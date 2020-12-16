شكرا لقرائتكم خبر الوحدة يتوعد الاتحاد بالإقصاء من كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلهب 5 مواجهات أجواء بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما تتصادم اليوم في إطار استكمال مواجهات دور الـ16 الذي انطلق أمس بثلاث مباريات.

ويلتقي حامل اللقب فريق الهلال بالفتح، والوحدة بالاتحاد والأهلي مع العين، والباطن مع أبها، فيما يستضيف الاتفاق فريق الفيصلي.

الهلال والفتح

يبدأ الهلال حملة دفاعه عن لقبه عندما يستضيف الفتح باستاد الملك فهد الدولي.

وقبل نحو 3 أسابيع، تواجه الفريقان بالجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكسب الهلال النتيجة بثلاثية نظيفة، إلا أن ذلك لا يعني تأكيد فوزه اليوم أيضا، خاصة وأن المباراة لا تحتمل التعويض وتنتهي بخروج متأهل إلى الدور ربع النهائي.

آخر مباراة للفتح في الدوري (الجولة الثامنة) خسرها أمام الباطن 1-2، وهي ذات النتيجة التي خسر بها الهلال مباراته في الجولة الماضية أمام الوحدة كأول خسارة له هذا الموسم.

ويعاني الهلال من غيابات قسرية في الدفاع بإصابة علي البليهي ، والكوري هيون سو وحارس المرمى عبدالله المعيوف.

الوحدة والاتحاد

​يستضيف الوحدة نظيره الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بحثا عن رد اعتبار للخسارة التي تلقاها منه في الجولة السابعة للدوري 1-2.

ويدعم الوحدة اليوم المعنويات المرتفعة التي خرج بها نتيجة فوزه التاريخي على الهلال 2-1 في الجولة الثامنة للدوري، وهو ما عزز قوة استعدادات الفريق وتأهبه لمواجهة اليوم.

وفي المقابل يعول الاتحاديون على تحسن مستويات الفريق بشكل تدريجي وصعوده للمركز الرابع في سلم ترتيب الدوري بعد انقضاء 8 جولات.

وينتظر أن تحفل المباراة بالإثارة عطفا على قوة المواجهات بين الفريقين في مختلف المسابقات.

الأهلي والعين

على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يستضيف الأهلي نظيره العين، وعينه على التأهل إلى الدور المقبل، إلا أن الأهلي يتخوف من تكرار العين الصورة التي كان عليها أمامه عندما تقابلا في الأسبوع الرابع لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مباراة قدم فيها العين واحدة من أجمل مبارياته قبل أن يخسر 3-4.

ويستعيد الأهلي اليوم هدافه السوري عمر السومه، بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

الباطن وأبها

بمعنويات فوزه على الفتح 2-1 في الجولة الثامنة الماضية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستقبل الباطن على ملعبه نظيره أبها في لقاء يبدو متكافئا، حتى في الدوري يتعادلان في عدد النقاط، حيث يملك كل منهما 11 نقطة، فيما يتفوق الباطن بفارق الأهداف، ما أهله إلى احتلال المركز السابع مقابل التاسع لأبها.

ويغيب عن الباطن محترفه التريندادي خاليم هايلاند بسبب خضوعه إلى عملية جراحية لإزالة زوائد عظمية في قدمه اليمنى.

وينتشي أبها بنتائجه الأخيرة في الدوري، حيث تعادل في الجولة الثامنة الماضية مع التعاون، لكنه فاز قبلها على الفتح والنصر.

الاتفاق والفيصلييدعم الفوز العريض 4-2 على ضمك في الجولة الماضية للدوري فريق الاتفاق وهو يستضيف نظيره الفيصلي اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، لكن الفيصلي أيضا عائد من فوز مستحق على الرائد 2-0 في الجولة الثامنة الماضية.

ويعلم كلاهما أن مباراة اليوم لا تحتمل التعويض، فيما يكون ذلك متاحا عندما يجددان نزالهما في إطار مواجهات الجولة المقبلة (التاسعة) لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.