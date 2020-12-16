تتويج السبيعي بكأس النادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق ماجد السبيعي المركز الأول في كأس النادي (إنتاج) فئة الحمر، التي أقيمت أمس في ثاني منافسات كأس النادي (إنتاج) ضمن النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلق في الأول من ديسمبر الحالي ويستمر حتى 14 يناير المقبل.

وجاء سعد السبيعي في المركز الثاني، فيما حافظ ملفي السبيعي على المركز الثالث الذي حققه في النسخة الماضية، وحل سلمان السبيعي في المركز الرابع، ونايف العجمي في المركز الخامس، وعبدالله الهاجري في المركز السادس، ومقعد الدوسري في المركز السابع، ومزيد المطيري في المركز الثامن، وشويمان الحربي في المركز التاسع، وفهد العتيبي في المركز العاشر.

وتتواصل منافسات كأس النادي (إنتاج) اليوم بإقامة التحكيم النهائي لفئة الصفر، التي يتنافس فيها 13 متأهلا، بينهم حامل لقب النسخة الماضية دبيان السبيعي، وصاحب المركز الثاني تركي السبيعي.