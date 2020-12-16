شكرا لقرائتكم خبر من يخطف لقب أول دوري سيدات.. التحدي أم جدة إيجيلز؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن العاصمة الرياض مساء اليوم ختام أول نهائي دوري سيدات لكرة القدم بعد أن انطلق في فبراير الماضي بتنظيم من قبل اتحاد الرياضة للجميع.

ويجمع النهائي بين بطلي الرياض وجدة، التحدي وجدة إيجيلز.

وجاء وصول بطل الرياض بالفوز على بطل الشرقية، فريق شعلة الشرقية 1-0 في الدور قبل النهائي، فيما نجح بطل جدة في إقصاء فريق ستورم بركلات الترجيح.

ويسجل فريقا النهائي اليوم تقاربا في المستويات الفنية والرقمية، حيث يتفوقان بوجود حراسة متميزة متمثلة في عفاف المطيري (التحدي) وحصة السديري (جدة إيجيلز) اللتين حققتا ألقابا فردية على مستوى منطقتيهما.

فقد حققت المطيري أفضل حارسة في المراحل الماضية، إذ لم تتلق إلا هدفا واحدا طوال مشوار الفريق بالدوري.

ويتميز (التحدي) بوجود الدولية التونسية سناء المناعي التي تشكل خطورة كبيرة في صناعة اللعب. كما يضم فريق جدة الهدافة بيرين صدقة.

قبل النهائي اليوم

خاض الفريقان 4 مواجهات لم يخسرا أو يتعادلا في أي منها.

نجح جدة إيجيلز في تسجيل 30 هدفا ودخل مرماه 3 أهداف.

سجل التحدي 24 هدفا وولج مرماه هدف وحيد.

تأس فريق التحدي في 2007 بقيادة مدير الفريق مشاعل الرشيد ومدربه فرح العرفج.

تأسسس فريق جدة إيجيلز في عام 2014.

يشار إلى أن المرحلة الأولى أقيمت بنظام المجموعات، ولعب الدور الثاني بنظام خروج المغلوب في كل منطقة (الرياض، جدة، الدمام).

وسينال الفريق الفائز مكافأة مالية تبلغ 500 ألف ريال.