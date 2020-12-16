هجن العاصفة تتربع على عرش الثنايا بالمرموم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض شعار هجن العاصفة نفسه على قمة الثنايا في التحديات التي أقيمت على ميدان المرموم الأربعاء على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

وذهبت قمة الثنايا البكار إلى شعار هجن العاصفة حيث قدم غياث الهلالي (الشاهينية) على صدارة الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات وذلك في توقيت بلغ 12:38:3 دقيقة أما الشوط الثاني للبكار المهجنات فقد كان عاصفاً هو الآخر عن طريق (الشاهينية) التي سجلت زمناً قدره 12:36:9 دقيقة.

وكانت السيطرة من نصيب (شاهين) لهجن العاصفة في الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات حيث تمكن من حسم المعركة بزمن بلغ 12:35:5 دقيقة وهيمن (شاهين) بشعار هجن العاصفة على صدارة الثنايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع وذلك بتوقيت قدره 12:47:3 دقيقة.

وتألقت الشعارات المختلفة لأبناء القبائل من خلال التحديات الصباحية لسن الثنايا التي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات واستطاعت (شاهينية) بشعار عبيد بالحلوس العامري السيطرة على قمة الثنايا البكار المحليات وذلك في توقيت بلغ 12:57:9 دقيقة فيما فرضت ألوان شعار مبارك محمد العامري نفسها على صدارة الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات عن طريق (ملوح) بزمن قدره 12:48:4 دقيقة.

ودانت السيطرة مجدداً لمبارك محمد العامري من خلال التحدي الرئيسي للثنايا الجعدان المحليات حيث قدم (مشغل) على القمة في توقيت قدره 12:59:7 دقيقة أما (عز الجيش) المملوك لسعد مسعود المري فقد كان هو ملك الثنايا الجعدان المهجنات في الشوط الرابع حيث وصل لخط النهاية في زمن بلغ 12:56:0 دقيقة.

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