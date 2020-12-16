بوابة الأهرام | إصابة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بفيروس كورونا

تعرض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي للإصابة ب فيروس كورونا وفقا لبوابة الأهرام. ومن المقرر أن يخضع المدير الفني لإجراءات العزل الصحي والحصول على البروتوكول الخاص بوزاره الصحة. ويخضع لاعبو الأهلي لتحليل «رابيد تيست» اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة

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