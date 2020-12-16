شاهد فيديو اهداف مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي في الدوري المصري “صالح جمعة يتألق”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة “البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا” في قمة مباريات اليوم الاربعاء للأندية الصاعدة للدوري المصري الممتاز بموسم 2021/2020.

شهدت المباراة فوز سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف لهدف مع تألق ملحوظ لصانع الألعاب الدولي المصري السابق صالح جمعة المنتل لسيراميكا على سبيل الإعارة من الأهلي في اليوم الأخير للقيد.

ونقلت مباراة “البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “حاتم بطيشة”، وانطلقت على ستاد السويس الجديد بإدارة من الحكم المصري “وليد عبد الرازق” في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

وكان نادي “البنك الاهلي المصري” قد حصد أولى نقاطه في الدوري المصري الممتاز تحت قيادة المدرب “محمد يوسف” بتعادل ثمين امام “وادي دجلة” في الجولة الأولى، وكاد يكرر الشيء نفسه اليوم حين تمكن من تعديل النتيجة 1/1 مطلع الشوط الثاني، إلا أن الهفوات الدفاعية كلفته هدفين متتاليين في الدقيقتين 60 و62.

ويضم نادي البنك الاهلي عناصر مميزة ضمن صفوفه أبرزها مهاجم منتخب مصر ولاعب الزمالك وبيراميدز السابق “أحمد علي”، وثنائي نادي الزمالك السابق “محمد كوفي ومعروف يوسف”، بالإضافة إلى ثنائي النادي الاهلي الشاب “محمد فخري وشادي رضوان”.

في المقابل، حقق نادي “سيراميكا كليوباترا” ست نقاط في افتتاح الدوري المصري الممتاز على حساب “الانتاج الحربي والبنك الاهلي” وفي جعبته 5 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد كان اليوم أمام البنك الاهلي.

ويمتلك نادي سيراميكا كليوباترا كوكبة من النجوم بعدما قام بسوق انتقالات صيفي ناري أنهاه بـ20 صفقة، أبرزها نجوم لعبت للنادي الاهلي “صالح جمعة وميدو جابر”، كما ضم نجمي نادي الزمالك “محمد إبراهيم ومحمد حسن”، والظهير الأيمن لنادي بيراميدز السابق “رجب بكار”، وحارس مرمى الإنتاج الحربي “عامر عامر”، قبل أن يضم لاعب وسط الترجي التونسي “كوامي بونسو”، بالإضافة إلى المدافع التونسي “سيف تقا” القادم من صفوف النادي الأفريقي.

شاهد فيديو اهداف مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي

..