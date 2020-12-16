رافائيل بينيتيز يوضح ميوله من مواجهة انتر ميلانو ونابولي في الدوري الايطالي

قال مدرب انتر ميلانو ونابولي السابق، الإسباني رافائيل بينيتيز، إنه يدعم رجال جاتوزو على حساب رجال أنطونيو كونتي قبل مواجهتهما مساء اليوم الاربعاء في الدوري الايطالي في الاسبوع 12.

وقضى مدرب “داليان بروفيشنال” الصيني الحالي موسمين مع نابولي بين عامي 2013 و2015، قبل الانتقال للاشراف على ريال مدريد لنصف موسم تقريباً، حيث ساعد فريق الجنوب في الفوز بكأس إيطاليا والسوبر الايطالي أيضاً.

كما قضى الرجل البالغ من العمر 60 عامًا، ستة أشهر في 2010 في إنتر ميلانو أيضًا، عندما خلف جوزيه مورينيو الذي غادر نحو ريال مدريد حينها بعد موسم الثلاثية التاريخية للنيراتزوري.

وقال بينيتيز لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: “انتر ميلانو ونابولي كانتا فترتين مؤثرتين على مساري، لكنني في هذه المباراة أشجع نابولي”.

ويعتقد المدرب الإسباني أن إنتر ميلانو صاحب المركز الثاني بقيادة أنطونيو كونتي يعاني من ضغط أكبر من نابولي صاحب المركز الثالث تحت قيادة جينارو جاتوزو قبل المواجهة الكبيرة.

وقال بينتيز “هناك بالتأكيد المزيد من الضغط على النيرازوري. يودون الفوز هذا الموسم، حيث يبدو أن يوفنتوس قد تباطأ”.

وتابع: “عندما كنت في نابولي، تمكنا من الفوز بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي ضد يوفنتوس، الذي كان صعب المراس في ذلك الوقت”.

وأكمل: “في انتر ميلانو، ومع ذلك، بقيت لفترة قصيرة من الوقت. كانوا قادمين من موسم الثلاثية ولم يُسمح لي بتمديد تلك المغامرة على الرغم من تحقيق السوبر الايطالي وكأس العالم للأندية”.

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