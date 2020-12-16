زيدان: كريم بنزيمة أعظم مهاجم فرنسي عبر العصور لهذا السبب

أظهر كريم بنزيمة أهميته لدى ريال مدريد مجدداً بتسجيله هدفين في الشوط الثاني ليقود النادي الملكي إلى الفوز 3-1 على أثليتك بيلباو ومواصلة صحوته في الدوري الاسباني، ما جعل المدرب زين الدين زيدان يثني عليه ويصفه بأعظم مهاجمي فرنسا عبر العصور.

وعانى ريال مدريد كثيراً في المباراة، لكن بنزيمة كان متألقًا طوال المباراة وزين الدين زيدان اعترف بتفوق صاحب القميص رقم 9 بعد المباراة حيث أجب عندما سئل عما إذا كان بنزيمة هو أعظم مهاجم في فرنسا على الإطلاق بالقول “بالنسبة لي، نعم. لقد أظهر ذلك وكان في ريال مدريد لفترة طويلة.”

وتابع المدير الفني الفرنسي “لديه أكثر من 500 مباراة، وسجل أهدافًا. في نهاية كل ذلك، سجله يتحدث عن نفسه. بالنسبة لي، هو الأفضل. هذا واضح”.

ويتمتع بنزيمة بمستوى مذهل منذ رحيل كريستيانو رونالدو في 2018 نحو يوفنتوس، لكن المدرب سرعان ما أشاد بعمله بعيدًا عن المرمى أيضًا وأوضح قائلا: “إنه لاعب أكثر إنجازاً الآن. إنه ليس رقم 9 كلاسيكي، إنه لا يفكر فقط في الأهداف ولهذا السبب أحبه”.

ولم يقم زيدان بالعديد من التغييرات على فريقه، على الرغم من التقويم المزدحم الذي أدى إلى توقعات بالمداورة ضد أثلتيك بلباو.

وقال زيدان في هذا الشأن: “سيتحدث الناس، مهما فعلت. لا بد لي من القيام بأشياء وأعتقد أنه كان يجب القيام بذلك. الكل يريد اللعب والأهم هو أن نستمر في فعل ما نقوم به. الأمور تسير على ما يرام ونحن سعداء بهذه النقاط الثلاث”.

وعانى ريال مدريد في بعض الأوقات هذا الموسم، لكن المدرب لا يبالغ في القلق، اذ قال زيدان: “أنت دائما تعاني في الدوري. صحيح أننا واجهنا المزيد من التعقيدات الليلة، لكننا حصلنا على ثلاث نقاط”.

وختم مدرب ريال مدريد حديثه بالقول: “لا يتعين علينا الحديث عن المباراة كثيرًا، الشيء المهم هو الفوز. لم نكن رائعين، ولكن عندما لا تلعب جيدًا، عليك الفوز”.

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