فرق الدوري الالماني تواصل اختبارات فيروس كورونا خلال العطلة الشتوية

أعلنت رابطة الدوري الألماني (بوندسليجا)، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الأندية المشاركة في البطولة مواصلة اختبار لاعبيها للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال فترة الراحة الشتوية القصيرة أثناء موسم أعياد الميلاد (كريسماس).

وذكر اتحاد كرة القدم الألماني أنه ينبغي إجراء الفحوصات الخاصة للكشف عن فيروس كورونا في غضون خمسة أيام خلال فترة الراحة، مشيرًا إلى أنه يُلزم إجراء اختبارين سلبيين للاعبين قبل 24 ساعة على الأقل من استئناف أنديتهم التدريبات بعد فترة الراحة.

ومن المقرر أن تجرى آخر مباريات الدوري الألماني (بوندسليجا) في عام 2020 يوم الأحد القادم، على أن تستأنف البطولة فعالياتها بعد ذلك بأسبوعين في الثاني من يناير القادم، علما بأن الأندية سوف تخوض الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا يومي 22 و23 ديسمبر الحالي.

سيتم إجراء الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا أيضًا قبل استئناف النشاط مباشرة، على ألا تزيد الفترة التي تجرى خلالها المسحة الأخيرة للفرق المضيفة عن 36 ساعة قبل انطلاق أي مباراة، فيما تجرى اختبارات الفرق الزائرة بما لا يزيد عن 52 ساعة قبل إقامة أي لقاء.

وأشارت الرابطة أيضًا إلى أن اللاعبين الذين يرحلون عن أنديتهم خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تستمر خلال الفترة من الثاني من يناير القادم حتى الأول من فبراير المقبل، مؤهلون للعب اعتبارًا من الثامن من الشهر القادم، شريطة أن تكون نتيجة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضعوا لها سلبية.

يذكر أن جميع اللوائح أيضًا تنطبق على فرق الدرجة الثانية.