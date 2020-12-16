شكرا لقرائتكم خبر عن شادي حسين يعزز تقدم سيراميكا على البنك الأهلي بنتيجة 3 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز شادي حسين لاعب سيراميكا تقدم فريقه على البنك الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة، التي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

وعاد شريف دابو لاعب سيراميكا فريقه للتقدم على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف من ركلة جزاء في الدقيقة من عمر المباراة، بعدما تعادل فريق البنك الأهلي عن طريق البديل فادي فريد في شباك سيراميكا في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا ضد البنك الأهلي بتقدم الأول بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

جاءت النصف ساعة الأولى من عمر المباراة متوسطة الأداء في ظل تحفظ كلا الفريقين مع تطلعهما للسيطرة على منطقة المناورات واللعب، ومن ثم تشكيل خطورة على مرمى الخصم، إلا أن حالة التركيز من كلا الفريقين حرمتهما من التحكم في رتم المباراة وكان المستوى متسوايا من حيث السيطرة.

هدف سيراميكا الثاني من ركلة جزاء

هدف سيراميكا الثالث عن طريق شادي حسين