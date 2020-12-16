شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يتراجع عن العودة لمصر ويصمم على البقاء مع منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 عن فكرة العودة إلى القاهرة قادما من تونس خلال الساعات المقبلة، لاستكمال علاجه، رافضا ترك الفراعنة وأصر على البقاء لنهاية مشوار المنتخب الوطني في البطولة.

وكان هناك اتفاق على إسناد مهمة منتخب الشباب إلى الثنائي هشام عبد المنعم المدرب العام وعبد الستار صبري المدرب المساعد لاستكمال مشوار الفريق في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا، حال عودة ياسين من تونس، قبل أن يتراجع عن الفكرة ويصمم على البقاء رفقة الفراعنة الصغار.

وجاءت نتيجة مسحة ثنائى منتخب مصر للشباب أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا سلبية من فيروس كورونا، وبالتالى سيسافر الثنائى صباح غد إلى تونس للانضمام لبعثة منتخب الشباب استعدادًا لمواجهة تونس يوم الجمعة المقبل.

وظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتى أجريت عقب العودة من ستاد الملعب التونسى، والتى أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتم استدعاء أحمد حسام ومصطفى ميسى، ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذى يستعد لمواجهة تونس الجمعة على استاد رادس.

وكشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين، وبالنسبة للجهاز الفني والإدارى مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجرينا المسحة على حساب الاتحاد المصرى للاطمئنان على حالة اللاعبين.