شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يتوجهون للفيوم لزيارة والدة محمد عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه لاعبو النادي الأهلي مساء اليوم للفيوم لزيارة والدة محمد عبد الوهاب للاحتفال معها بفوز الفريق الأحمر ببطولة دوري ابطال افريقيا وذلك في وجود مؤمن زكريا لاعب الفريق السابق الذي يعاني حاليا من وعكة صحية.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعرض عمرو السولية لكدمة خفيفة خلال كرة مشتركة مع أكرم توفيق ، وقام الجهاز الطبي للفريق بالاطمئنان على اللاعبين، حيث استكملا المران بعد ذلك بصورة طبيعية حيث يستعد الفريق لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء بعد غد الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على هامش المران إجراء تقسيمة قوية بكامل مساحة الملعب «تراي ماتش» في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب. وكان الفريق قد استهل مشواره في بطولة الدوري الممتاز بالفوزعلى فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم الأحد الماضي.

فيما ظهر ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم على هامش مران الفريق، وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي جلسة قصيرة مع اللاعب اطمأن خلالها على حالته بعدما تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة الفريق الماضية أمام مصر المقاصة في بطولة الدوري.