شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على البنك الأهلي بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا ضد البنك الأهلي بتقدم الأول بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز.

جاءت النصف ساعة الأولى من عمر المباراة متوسطة الأداء في ظل تحفظ كلا الفريقين مع تطلعهما للسيطرة على منطقة المناورات واللعب، ومن ثم تشكيل خطورة على مرمى الخصم، إلا أن حالة التركيز من كلا الفريقين حرمتهما من التحكم في رتم المباراة وكان المستوى متسوايا من حيث السيطرة.

وأهدر محمد فخري لاعب البنك الأهلي فرصة محققة من انفراد بمرمى عامر عامر، ولكنه لم ينجح في ترجمتها إلى هدف التقدم لفريقه.

واستفاق لاعبو سراميكا في الربع ساعة الأخيرة، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدف في الدقيقة 39 عن طريق شادي حسين من هجمة منظمة، واتسمر تقدم صاحب الأرض حتى نهاية الشوط الأول من عمر المباراة.