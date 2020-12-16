عبدالفتاح يشيد بقرار استكمال منتخب الشباب لبطولة شمال أفريقيا.. وينتقد اللائحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أشاد عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري سابقاً والمشرف على حكام بطولة شمال أفريقيا للشباب والمؤهلة لأمم 2021 باستمرار منتخب الشباب في تونس.

وقرر اتحاد الكرة بقاء منتخب الشباب في تونس ودعمهم بثنائي من القاهرة بعد ظهور 14 حالة إيجابية بفيروس كورونا، واعتبار المنتخب خاسراً أمام ليبيا لعدم اكتمال القائمة.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي "إن شاء الله يصل ثنائي منتخب مصر للشباب من أجل أن تكتمل القائمة ويستكمل المنتخب مباريات البطولة بشكل جيد".

وتابع "الحالة المعنوية مرتفعة لدى لاعبي المنتخب، لديهم إصرار وتحدي وروح قتالية، قرار الاستمرار واستكمال البطولة أمر جيد، حتى لو هناك نقص عددي".

وأضاف "لا أعلم إذا كان قرار تواجد منتخب الشباب في تونس مبكراً أمر صحيح أم لا".

وصرح "أنا مع ما يثار حول وجود مرونة في اللائحة وتأجيل مباراة مصر وليبيا لنهاية البطولة، نحن نتحدث عن لاعبين شباب ونريد تشجيعهم".

وشدد "اللائحة من صعبة جداً، كان يمكن أن يكون هناك مرونة بشأن عدد اللاعبين المسموح تواجدهم في المباريات، أيضاً هناك مباريات في الأبطال تم تأجيلها من قبل".

واختتم "أتواصل مع البعثة قدر المستطاع، وإن شاء الله المنتخب يكمل البطولة بشكل جيد والأمور تكون في أفضل حال".