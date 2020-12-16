مصدر لمصراوي: مسحة جديدة لتحديد موقف موسيماني من السفر للنيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:



أكد مصدر في النادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، سوف يخضع لمسحة طبية جديدة غداً الخميس للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الأهلي قد أعلن بشكل رسمي إصابة موسيماني بفيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "تقرر خضوع موسيماني لمسحة يوم الخميس لمزيد من التأكيد وتحديد موقف المدرب من السفر للنيجر".

ويستعد الأهلي لملاقاة غزل المحلة يوم الجمعة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ثم يطير الفريق بطائرة خاصة للنيجر لملاقاة سونديب في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.