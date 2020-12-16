الاتحاد الآسيوي يبحث مع الاتحاد القطري إمكانية حضور الجماهير في نهائي دوري الأبطال

كشف الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الأربعاء أن الاتحاد الآسيوي للعبة يجري معه مباحثات بشأن السماح بحضور الجماهير في نهائي دوري أبطال آسيا المقرر يوم السبت المقبل.

وأوضح الاتحاد القطري عبر موقعه على الإنترنت أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل وبروتوكولات حضور الجماهير في المباراة خلال اليومين المقبلين.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020، بين بيرسبوليس الإيراني وصيف بطل عام 2018 والباحث عن اللقب القاري الأول، مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل نسخة عام 2012، وذلك على ملعب استاد الجنوب.

وسيكون نهائي هذا العام الأول منذ عام 2012 الذي يجري من مباراة واحدة، وكذلك المرة الأولى التي يقام فيها النهائي على ملعب مُحايد منذ عام 2010، حيث يأتي ذلك ضمن ألتزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفرق والحكام وكافة أطراف اللعبة في ظل جائحة كوفيد.19–

ويشهد النهائي مواجهة بين أفضل فريقين من غرب وشرق قارة آسيا، حيث يتنافس الفريقين من أجل حجز موقعهما في السجلات التاريخية لإحدى أكبر البطولات القارية من ناحية الجوائز المالية.

وحجز بيرسيبوليس مقعده في المباراة النهائية بعد منافسة قوية، شهدت بدائة بطيئة للفريق خلال دور المجموعات في شهر فبراير الماضي، قبل أن يعود ويتصدر المجموعة الثالثة عند استئناف المنافسة في شهر سبتمبر الماضي.

وأخذ مستوى الفريق الإيراني فى الأرتقاء من مباراة لأخرى، وحقق انتصارات مميزة أمام السد القطري المضيف بطل نسخة 2011، ثم باختاكور الأوزبكي في ربع النهائي، قبل أن يتغلب على النصر السعودي بفارق ركلات الترجيح في مباراة الدور قبل النهائي، ليحجز مقعده في النهائي للمرة الثانية في السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي المقابل، قدم أولسان هيونداي عروض قوية في مشوار التأهل للنهائي، حيث سجل 21 هدفًا، وهو الرقم الأعلى في البطولة هذا العام، وفاز في جميع مبارياته منذ استئناف المنافسة في قطر.

وخلال الأدوار الإقصائية، تفوق أولسان هيونداي على ملبورن فيكتوري الأسترالي وبكين الصين، قبل أن يجتاز فيسيل كوبي الياباني في الدور قبل النهائي.