حالات كورونا اليوم: سلبية مسحة 14 لاعبًا بمنتخب مصر للشباب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة أظهرت استمرار إيجابية 14 حالة وسلبية 14 آخرين.

يتواجد منتخب مصر للشباب حاليًا في تونس من أجل المشاركة في دورة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2021 في موريتانيا.

أوضح الاتحاد على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم “ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين”.

أضاف الاتحاد: “بالنسبة للجهازين الفني والإداري مازال ربيع ياسين المدير الفني للفريق المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على نفقة الاتحاد المصري لكرة القدم”.

أشار الاتحاد “تم استدعاء أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفي ميسي لاعب خط وسط سيراميكا ومن المنتظر وصولهما غدًا الخميس للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي ستاد رادس”.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد اعتبر منتخب مصر للشباب خاسرًا في مباراته أمام ليبيا في افتتاح بطولة شمال أفريقيا أمس الثلاثاء بسبب عدم أكتمال قائمة الفريق وفقًا للائحة بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).