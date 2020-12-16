الامارات | أطباء برشلونة يكشفون سر كثرة إصابات ديمبلي.. ويحملونه المسؤولية

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء برشلونة يكشفون سر كثرة إصابات ديمبلي.. ويحملونه المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حمّل أطفاء نادي برشلونة الإسباني اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي مسؤولية الإصابات التي تعرض لها منذ التحاقه بالفريق الكاتالوني، وطول فترة غيابه عن الملاعب.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم الأربعاء: "إن الأطباء منزعجون من طريقة تعامل ديمبلي مع إصاباته خصوصاً أنه خاض مباراة قادش متحاملاً على نفسه من أجل اللعب مما أدى إلى تفاقم إصابته منذ السادس من ديسمبر".

وأضافت: "ديمبلي كان يخبر الأطباء بأنه لا يشعر بأية آلام ولكنه في الحقيقة كان مصاباً ولم يبلغهم أو يبلغ المدرب الهولندي رونالد كومان".

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