الامارات | أطباء برشلونة يكشفون سر كثرة إصابات ديمبلي.. ويحملونه المسؤولية

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شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء برشلونة يكشفون سر كثرة إصابات ديمبلي.. ويحملونه المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حمّل أطفاء نادي برشلونة الإسباني اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي مسؤولية الإصابات التي تعرض لها منذ التحاقه بالفريق الكاتالوني، وطول فترة غيابه عن الملاعب.
وقالت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم الأربعاء: "إن الأطباء منزعجون من طريقة تعامل ديمبلي مع إصاباته خصوصاً أنه خاض مباراة قادش متحاملاً على نفسه من أجل اللعب مما أدى إلى تفاقم إصابته منذ السادس من ديسمبر".
وأضافت: "ديمبلي كان يخبر الأطباء بأنه لا يشعر بأية آلام ولكنه في الحقيقة كان مصاباً ولم يبلغهم أو يبلغ المدرب الهولندي رونالد كومان".
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