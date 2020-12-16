الامارات | مسحة ثانية لمنتخب مصر للشباب.. وتخسيره مباراة في بطولة شمال أفريقيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة أظهرت استمرار إيجابية 14 حالة وسلبية 14 آخرين. يتواجد منتخب مصر للشباب حاليا في تونس من أجل المشاركة في دورة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2021 في موريتانيا.

أوضح الاتحاد على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأربعاء: "ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتي أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين".

وأضاف الاتحاد: "بالنسبة للجهازين الفني والإداري مازال ربيع ياسين - المدير الفني للفريق - المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على نفقة الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأشار الاتحاد: "تم استدعاء أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسي لاعب خط وسط سيراميكا ومن المنتظر وصولهما غدا الخميس للانضمام لشباب الفراعنة الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة علي ستاد رادس".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد اعتبر منتخب مصر للشباب خاسراً في مباراته أمام ليبيا في افتتاح بطولة شمال أفريقيا أمس الثلاثاء بسبب عدم اكتمال قائمة الفريق وفقا للائحة بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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