الامارات | بالفيديو: غوارديولا يحاول منع الحكم من إعلان الوقت بدل الضائع!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: غوارديولا يحاول منع الحكم من إعلان الوقت بدل الضائع! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي جدلاً واسعاً بعد الطريقة التي احتج بها على الحكم الرابع في مباراة فريقه مع وست بروميتش، أمس الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لغوارديولا يحاول فيها منع الحكم الرابع من الإعلان عن أربعة دقائق كوقت بدل ضائع، إذ أمسك باللوحة الإلكترونية عندما كان الحكم يستعد لرفعها في وقت كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل 1-1، مطالباً بمنحه دقائق أكثر لكي يستثمرها فريقه لتسجيل هدف الفوز!.

وعلق غوارديولا على الواقعة بعد المباراة في مؤتمر صحافي: "قلت له أربعة دقائق فقط؟ كانت هناك ست تغييرات وغابرييل خيسوس سقط أرضا وظل هناك مستلقيا لمدة ثلاثة دقائق.. كنت أتوقع المزيد".

ويعتبر التعادل الثاني على التوالي لفريق مانشستر سيتي بعد عودته من أرض مانشستر يونايتد بتعادل سلبي، ولكن الغريب في الأمر أن غوارديولا لم يقو على قيادة الفريق للفوز على وست بروميتش البيون صاحب المركز قبل الأخير، ليحتل السيتي المركز السادس بـ 20 نقطة.

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