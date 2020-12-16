شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب ريال مدريد فى الدوري الإسباني بعد مباراته مع بلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز مساء أمس الثلاثاء، ريال مدريد على فريق أتليتك بلباو بنتيجة 3 - 1 فى الجولة 13 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "لاليجا". وأحرز أهداف ريال مدريد كلا من تونى كروس، وكريم بنزيما هدفين، ليحصد بذلك الثلاث نقاط ويصبح رصيده 26 نقطة يحتل بهم المركز الثالث فى الدوري علما بأن المركز الأول والثاني يملكان نفس عدد النقاط ويكمن الفارق فى الأهداف فقط، حيث يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الأول، يليه أتلتيكو مدريد فى المركز الثاني، ولكن لفريق أتلتيكو الأفضلية للعبه مباراة أقل عن سوسيداد ومدريد. وفيما يلى ترتيب الفرق صاحبة المراكز العشر الأولى فى الدوري الإسباني: ترتيب الفرق فى الدوري الاسباني الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ترتيب ريال مدريد فى الدوري الإسباني بعد مباراته مع بلباو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.