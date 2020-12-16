شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية نتائج «رابيد تيست» للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت نتائج تحليل «رابيد تيست»، الذي خضع له لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك والجهاز الفنى، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، سلبية العينات، وذلك استعدادا لخوض مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

كان الزمالك قد أعلن، مساء أمس، سلبية مسحة عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا منذ فترة طويلة.