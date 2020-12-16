شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية مكثفة للاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بعمل مجموعة من التدريبات البدنية للاعبى الفريق الأول، وذلك على هامش المران بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وحرص المدير الفنى، على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث قام المدرب بالتركيز على رفع الجانب البدني قبل مواجهة بيراميدز في بطولة الدوري، وخصوصا للاعبين العائدين من الإصابة أو الإيقاف، مثل يوسف أوباما ومحمود حمدى الونش وعمر السعيد وإمام عاشور.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز غدا الخميس، على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.