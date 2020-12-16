شكرا لقرائتكم خبر عن «تراي ماتش» في مران الأهلي استعدادًا للمحلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء تقسيمة قوية بالكرة على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بكامل مساحة الملعب «تراي ماتش» في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة غزل المحلة المقرر لها مساء بعد غد الجمعة ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري.
وكان الفريق قد استهل مشواره في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يوم الأحد الماضي.
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