شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 14 لاعبًا.. منتخب الشباب يواصل استعدادته لمباراة تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف منتخب الشباب المصري تدريباته في تونس بعد أزمة الإصابات بفيروس كورونا التي ضربت 14 لاعبا في صفوف الفراعنة.

وتراجع منتخب مصر عن الانسحاب من التصفيات المجمعة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، رغم تفشي وباء كورونا في البعثة.

وخسر منتخب مصر لقاء ليبيا بالجولة الأولى جزائيا لعدم اكتمال قائمة الفراعنة بسبب إصابات كورونا.

وقاد المران المدرب العام عبدالستار صبري في ظل إصابة المدير الفني ربيع ياسين بالعدوى.

كما عقد الدكتور جمال محمد على رئيس البعثة، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع لاعبيه طالبهم فيها بتجاوز ما دار عن انسحاب المنتخب من التصفيات، ثم التراجع.

وكان لاعبو المنتخب طالبوا باستكمال التصفيات، بعد قرار وزارة الرياضة إرسال طائرة خاصة لإعادة الفريق إلى القاهرة، فتراجع الوزير أشرف صبحي أمام رغبتهم.

وشارك في مران اليوم 14 لاعبا، بينهم حارسي مرمى.

ويلحق بالبعثة غدا الخميس الثنائي مصطفى سعد لاعب سيراميكا كليوباترا وأحمد حسام لاعب الجونة لاستكمال القائمة قبل لقاء تونس المقرر بعد غد الجمعة بالجولة الثانية من التصفيات.