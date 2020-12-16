شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر إلى منصور بن محمد من الجولة الأوروبية للجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت الجولة الأوروبية للجولف رسالة شكر وعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى المجلس، على تشريف سمو رئيس المجلس لبطولة موانئ دبي العالمية للجولف بالحضور وتتويج الفائزين، وكذلك على الجهود المبذولة لإنجاح تنظيم البطولة التي أقيمت بحضور جماهيري لأول مرة في العالم منذ جائحة كوفيد 19، كما أشادت بالدعم الذي وصفته بـ «المميز للغاية» لبطولتي الجولف العالمية اللتين تم تنظيمهما في دبي خلال الفترة الأخيرة.

وقال توم فيليبس، رئيس عمليات الشرق الأوسط للجولة الأوروبية: «تشرفنا بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في بطولة موانئ دبي العالمية للجولف التي أقيمت في ملاعب عقارات جميرا للجولف، ولقد أرسلت هذه البطولة وبطولة الجولف في دبي رسالة واضحة إلى أكثر من 700 مليون أسرة حول العالم مفادها أن دبي آمنة ومفتوحة للعمل مرة أخرى».

وأضاف فيليبس: «أود أن أعرب عن خالص شكري لمجلس دبي الرياضي على دعمكم للحدثين العالميين بطولة الجولف في دبي، وبطولة موانئ دبي العالمية للجولف (السباق إلى دبي) التي أقيمت على مدار الأسبوعين الماضيين، ختام الموسم هذا العام لم يقتصر على بطولة واحدة بل اثنتين في دبي، فاق نجاحهما كل توقعاتنا، ومع إيمانكم الراسخ ودعمكم الكبير، تمكنا من تحقيق شيء مميز للغاية، ولم نكن لنتمكن من القيام بذلك بدونكم، كما أننا متحمسون بالفعل لما سيحققه عام 2021».

وكانت بطولة الجولف في دبي، وبطولة موانئ دبي العالمية للجولف «السباق إلى دبي» التي أقيمت برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد أسدلت الستار على موسم 2020 للجولة الأوروبية في نهاية الأسبوع الماضي، كما كانتا أول حدثين دوليين يقامان في دبي بحضور الجمهور منذ جائحة كوفيد 19، وتم تتويج الإنجليزي مات فيتزباتريك بطلًا للمرة الثانية في بطولة موانئ دبي العالمية للجولف بعد منافسات مثيرة.

وشهدت النسخة الثانية عشرة من بطولة موانئ دبي العالمية للجولف مشاركة 65 لاعباً من نخبة اللاعبين المصنفين كأفضل لاعبين في العالم في السباق إلى دبي تنافسوا على ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف للفوز بأحد أكبر جوائز الجولف في بطولة نهاية الموسم للجولة الأوروبية من 10 إلى 13 ديسمبر.

ومنذ انطلاقها في عام 2009، كانت بطولة موانئ دبي العالمية للجولف واحدة من أكثر الأحداث شهرة في أجندة الجولف العالمية، ويشارك فيها نخبة نجوم الجولف في العالم من الذين فازوا بها من قبل من أمثال ويستوود المشهور بكونه أحد أعظم لاعبي الجولف في العالم، وروري ماكلروي، وهنريك ستينسون، وداني ويليت، والبطل جون رام.