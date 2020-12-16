إصابة زوجة "موسيماني" بفيروس كورونا وتخضع برفقة زوجها للحجر الصحي





أصيبت زوجة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، بفيروس كورونا المستجد، بعد الفحوصات الطبية التي أجرتها مؤخرًا وأثببت إيجايبة إصابتها.

وخضعت زوجة موسيماني للعزل الصحي منذ أيام، بعدما أجرت مسحة طبية للكشف عن الفيروس وأثبتت إيجايبية إصابتها، قبل أن يتم الإعلان منذ قليل عن إصابة المدير الفني لفريق الأهلي.

ومن المقرر أن يلتزم موسيماني وزجته بالخضوع للعزل الصحي، لحين إجراء محسة جديدة، تؤكد سلبية الإصابة التي قد تعرضا إليها مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد السلام، مساء الجمعة المقبل.

وقد حقق المارد الأحمر فوزه الأول في مستهل مشواره ببطولة الدوري على حساب نظيره مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف.