شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقية سداد فرجانى ساسي مستحقات إقامة منتخب الشباب في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة سداد فرجاني ساسي لاعب الزمالك لمستحقات الإقامة بمنتخب مصر للشباب المتواجد في تونس لخوض تصفيات دورة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، حيث أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه تم منح فرجاني ساسي مبلغ 10 آلاف دولار من قبل أحد مسئولو اتحاد الكرة من أجل إرسالها عن طريق شقيق ساسي المتواجد في تونس لمسئولو المنتخب وهو ما حدث، ولكن لم يتبرع ساسي بأى مبلغ للمنتخب.

تابع المصدر أن مسئولو اتحاد الكرة قاموا بمنح ساسي 10 آلاف دولار عن طريق أحمد زاهر إداري نادي الزمالك ليقوم ساسي بإخطار شقيقه المتواجد في تونس بصرف هذا المبلغ بالعملة التونسية إلى إدارة الفندق المتواجد بها منتخب مصر ، وذلك لسرعة التحويل ، إلى جانب توفير مبلغ 500 دولار رسوم التحويل من مصر لتونس عن طريق البنك أو إحدي الخدمات المالية الخاصة بالتحويل.

خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 تدريباته ظهر اليوم بتونس استعدادًا لمواجهة منتخب تونس يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها موريتانيا ، وقاد عبد الستار صبري وأحمد فاروق تدريبات الفريق فى ظل غياب ربيع ياسين للإصابة بفيروس كورونا، كما حرص جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة على الحديث مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى مباراة تونس وعدم الإنشغال بالإصابات التى ضربت الفريق مؤخراً.

وجاءت نتيجة مسحة ثنائى منتخب مصر للشباب أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا سلبية من فيروس كورونا، وبالتالى سيسافر الثنائى صباح غد إلى تونس للانضمام لبعثة منتخب الشباب استعدادًا لمواجهة تونس يوم الجمعة المقبلة.