شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحصد الانتصار الثانى على التوالى ويهزم الطلائع 2/1 ويتصدر الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى اجتياز ثانى اختبارات الدورى العام بنجاح، بعدما حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب طلائع الجيش، عقب الفوز بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثانى من النسخة 62 للدورى العام، وسجل أهداف اللقاء كل من، هيثم الفيل ومحمود شبانة لأسوان، وأحمد سمير للطلائع، وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بالتعادل السلبى.

وخلال الشوط الثانى واصل طلائع الجيش الصحوة الهجومية التى أنهى بها الشوط الأول، الشوط الثانى، إلا أن دفاعات أسوان تعاملت مع الهجمات بنجاح ونجح لاعبو أبناء الجنوب فى الحفاظ على النتيجة خلال الدقائق الأولى من عمر الشوط.

فى الدقيقة 52 أشهر محمود عاشور أول كارت أصفر فى المباراة لأحمد علاء مدافع الطلائع، بعد تدخل عنيف مع هانى رشدى مهاجم أسوان.

وكاد عمرو جمال أن يحرز الهدف الأول للطلائع فى الدقيقة 55 بعدما استلم كرة مميزة داخل منطقة جزاء أسوان وسددها بقوة، إلا أنها جاءت فى نفس مكان خالد وليد حارس مرمى أسوان الذى تصدى لها بنجاح.

وفى الدقيقة 60، نجح هيثم الفيل كابتن فريق أسوان، فى إحراز هدف التقدم لفريقه، بعد متابعة مميزة لركلة حرة ليسدد الكرة دون تردد فى شباك الطلائع معلناً تقدم أبناء الجنوب على الطلائع بهدف نظيف، قبل أن يدرك أحمد سمير لاعب الطلائع هدف التعادل لفريقه بعد تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 61.

وأهدى أحمد سمير هدفه فى أسوان ليسري عرفان المدير الإداري للفريق الذي فقد ابنته قبل المباراة بأيام.

هدأت أجواء الملعب بعد إحراز الهدفين، واقتصرت اللعب على تمريرات فى وسط الملعب بين الفريقين دون خطورة، وفى الدقيقة 80 سدد عمرو مرعى مهاجم الطلائع كرة قوية اعتلت عارضة خالد وليد حارس مرمى أسوان.

وفى الدقيقة 83، نجح محمود شبانة مدافع أسوان فى تسجيل هدف التقدم لفريقه فى شباك الطلائع بعد رأسية قوية.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 95 معلناً فوز أسوان بهدفين مقابل هدف.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالى:

جاءت بداية هذا الشوط حماسية وسط محاولات لجس النبض من جانب الفريقين، ونجح فريق أسوان فى الوصول إلى مرمى الطلائع بأكثر من هجمة إلا أنها جاءت جميعها دون خطورة حقيقية على مرمى الطلائع.

انحصر اللعب فى وسط الملعب خلال أول 10 دقائق بتمريرات متبادلة بين لاعبى الفريقين قبل أن يحصل الطلائع على ركلة ركنية فى الدقيقة العاشرة لم يحسن اللاعبين استغلالها بالشكل الأمثل.

سيطر التعادل السلبى على الربع ساعة الأولى من عمر الشوط، دون وجود هجمة خطيرة من أى من الفريقين، وظهرت أول فرصة خطيرة للطلائع مع الدقيقة 24 من عمر الشوط بعدما انفرد عمرو مرعى بمرمى أسوان قبل أن يسدد الكرة إلى خارج الشباك.

فى الدقيقة 26، حصل فريق أسوان على أول ركلة ركنية فى المباراة، إلا أن أبناء الجنوب لم يحسنوا استغلالها لتنتهى عند دفاعات طلائع الجيش.

وأرسل أحمد سمير لاعب الطلائع كرة عرضية مميزة فى الدقيقة 28 من عمر الشوط، إلا أنها لم تجد من يترجمها إلى هدف فى شباك أسوان، قبل أن يتوقف اللقاء فى الدقيقة 30 لشرب المياة والتقاط الأنفاس.

وفى الدقيقة 36 حاول محمد ناصف لاعب طلائع الجيش، الاعتماد على مهارته الفردية فى التوغل داخل منطقة جزاء أسوان، ليسدد كرة ضعيفة نجح خالد وليد حارس مرمى أبناء الجنوب فى التصدى لها بسهولة.

فى الدقيقة 40 جاءت أخطر فرص طلائع الجيش عن طريق مصطفى الزنارى الذى سدد كرة قوية بعد عرضية متقنة من ركلة ركنية إلا أنها اعتلت عارضة خالد وليد حارس مرمى أسوان.

وسدد أحمد سمير لاعب الطلائع كرة أخرى من ركلة ثابتة فى الدقيقة 42، احتسبها الحكم بعد تعرض عمرو جمال للإعاقة على حدود منطقة الجزاء، ونجح خالد وليد فى الخروج فى الوقت المناسب لينهى الهجمة سريعاً.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية فى الدقيقة 47 معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

كان أسوان قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى، خالد وليد، عمرو الحلوانى، محمد جابر ميدو، إسلام سرى، محمود شبانة، محمد سوستة، هيثم الفيل، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، هانى رشدى، محمود صلاح.

فيما جاء تشكيل الطلائع كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الظهر: الزنارى، حسن مجدى، أحمد علاء، محمد ناصف

خط الوسط: عمرو السيسى، فرانك ستيفن، مصطفى جمال، أحمد سمير

الهجوم: عمرو مرعى وعمرو جمال