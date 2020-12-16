شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لإنهاء ملف تجديد فرجاني ساسى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى إدارة الكرة بنادي الزمالك لحسم ملف تجديد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، حيث أنهى الزمالك اتفاقه مع فرجاني ساسي على كافة التفاصيل المالية للعقد الجديد ومدته، والتي ستكون لمدة 3 مواسم قابلة للتجديد مع عدم وضع شروط جزائية في العقد تسمح بفسخ التعاقد من طرف اللاعب.

وتحاول إدارة الزمالك إنهاء ملف تجديد ساسي قبل مواجهة الأهلي المقرر لها 28 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة للدورى، ويتبقى خطوة واحدة فقط للحصول على توقيع التونسي رسميا وهي توفير مقدم العقد للاعب.

من ناحية أخرى، فجر أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك أزمة داخل الفريق خلال الأيام الماضية بسبب ملف تعديل القيمة المالية لعقود نجوم الفريق، حيث سادت حالة من الغضب علي لاعبي الزمالك الذين تلقوا وعود بتعديل عقودهم من تصرفات أيمن يونس.

عضو لجنة الكرة عقد جلسات مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق ومحمود شيكابالا كابتن الفريق لمناقشة تعديل عقودهما وتقديم العروض المالية لهما، في المقابل تجاهل أيمن يونس عقد جلسات مع باقي النجوم الذين تم وعدهم بتعديل عقودهم، وفي مقدمتهم احمد سيد زيزو واحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمد أبو جبل ومحمود الونش.

في سياق مختلف أحبط مسئولو الزمالك محاولة المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق في فسخ تعاقده مع النادي، حيث قام مسئولو الزمالك بسداد 12 مليون جنيه لأشرف بن شرقي قيمة مستحقاته المتأخرة والتي كانت سببًا في أزمة لدى اللاعب مؤخرًا.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن أن أشرف بن شرقي أرسل إنذار منذ عدة أيام بفسخ تعاقده مع الزمالك لعدم حصوله علي مستحقاته منذ الموسم الماضي، وأضاف المصدر أن بن شرقي أبلغ المقربين منه برفضه المشاركة أمام بيراميدز الا بعد الحصول علي مستحقاته المتأخرة كاملة رافضا مبدأ التقسيط.

وبالفعل حصل اللاعب علي شيك بقيمة 12 مليون جنيه أنهت الأزمة قبل مواجهة بيراميدز التي يحتاج الفريق للفوز بها لمواصلة المنافسة مبكرًا علي لقب الدورى.

ونجحت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك في سداد المستحقات المتأخرة للاعبين ورواتب الموظفين داخل النادي باجمالي 35 مليونا و132 ألف جنيه، حيث تسلم لاعبو الفريق الأول شيكات مستحقة الصرف من إدارة الكرة بالنادي، فيما تم صرف الرواتب المتأخرة لموظفي النادي.