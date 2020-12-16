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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها الرياضة تعلن تأجيل سفر الطائرة لتونس.. وتستعين بطبيب المنتخب الأول ، "زيزو" يشترط المساواة بساسى أو الاحتراف الخارجى .
"زيزو" يشترط المساواة بساسى أو الاحتراف الخارجى
ترددت مجددًا أنباء مفاوضات الأهلى مع أحمد سيد زيزو جناح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من أجل ضمه لصفوف الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة، وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن حقيقة تلك المفاوضات، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء لم تتحدث مع زيزو لا من قريب أو من بعيد حول انضمامه لصفوف الفريق، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات ليس لها أى أساس من الصحة.
الرياضة تعلن تأجيل سفر الطائرة لتونس.. وتستعين بطبيب المنتخب الأول
في إطار التنسيق والتواصل المستمر خلال الساعات الماضية، وفى ضوء الحرص على سلامة لاعبي المنتخب المصرى للشباب وعلى استكمال المشاركة بالبطولة، تم التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم على سفر لاعبين من المسجلين بصفوف المنتخب إلى تونس لاستكمال قوام الفريق بما يمكن الفريق من استكمال خوض المنافسات.
موليكا يعود لحسابات تدعيم هجوم الأهلى بموافقة موسيمانى
دخل الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندر ليج البلجيكى حسابات إدارة النادى الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر، حيث وافق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على ضم موليكا لاقتناعه بقدراته التهديفية ليكون اللاعب الكونغولى ضمن القائمة المرشحة لتدعيم خط الهجوم الاحمر فى الشتاء، والتى تضم الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتى والاوروجوانى جاستن سيرينو مهاجم صن دوانز بطل جنوب أفريقيا.
سلبية مسحة ثنائى منتخب الشباب قبل السفر إلى تونس غداً
جاءت نتيجة مسحة ثنائى منتخب مصر للشباب أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا سلبية من فيروس كورونا، وبالتالى سيسافر الثنائى صباح غد إلى تونس للانضمام لبعثة منتخب الشباب استعدادًا لمواجهة تونس يوم الجمعة المقبلة.
مصطفى محمد يتمسك بالرحيل عن الزمالك في يناير
تسبب مصطفى محمد مهاجم الزمالك، في إثارة أزمة كبرى داخل القلعة البيضاء، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلن لمسئولي النادي، رغبته النهائية في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
اتحاد الكرة يُجمد اجتماعاته لحين حسم فيفا مصير تقليص العدد
قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تجميد اجتماعاتها الرسمية لحين وصول قرار رسمي من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن مصير تقليص أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية ليصبح عددها 3 فقط، بعدما تواصل عمرو الجناينى مع فيفا وتمسك بجميع الأعضاء لحين آخر موعد للجنة.
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