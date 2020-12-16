شكرا لقرائتكم خبر عن كافين جونسون يقود الأهلى أمام المحلة بعد إصابة موسيمانى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى كافين جونسون المدرب المساعد للنادى الأهلى، مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة غزل المحلة، المقرر لها بعد غد الجمعة بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد أن تعرض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للإصابة بفيرس كورونا.

ودخل موسيمانى حاليًا فى عزل منزلى، ومن المقرر أن يخضع لمسحة طبية إضافية خلال الساعات المقبلة، للتأكد من إصابته بالفيرس.

تعاقد الأهلي في 2 أكتوبر الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة في كل المسابقات فاز في 10 منها وتعادل في لقاء وحيد مع بيراميدز في الدوري، وتوج ببطولة دوري الابطال الافريقى وكأس مصر.

ويستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الأربعاء، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس، الثلاثاء، بهدف إراحة اللاعبين بعدما تدربوا ظهر الإثنين عقب مباراة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، ويتدرب الفريق حاليًا استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الجولة الثانية لبطولة الدوري المقرر لها الجمعة المقبل والتى سيُسافر بعدها بساعات الفريق للنيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.