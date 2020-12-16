شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا وحارسا مرمى فى تدريب منتخب الشباب استعدادًا لتونس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 تدريباته ظهر اليوم بتونس استعدادًا لمواجهة منتخب تونس يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها موريتانيا ، وقاد ربيع ياسين وأحمد فاروق تدريبات الفريق فى ظل غياب ربيع ياسين للإصابة بفيروس كورونا، كما حرص جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة على الحديث مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى مباراة تونس وعدم الإنشغال بالإصابات التى ضربت الفريق مؤخراً.

وجاءت نتيجة مسحة ثنائى منتخب مصر للشباب أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا سلبية من فيروس كورونا، وبالتالى سيسافر الثنائى صباح غد إلى تونس للانضمام لبعثة منتخب الشباب استعدادًا لمواجهة تونس يوم الجمعة المقبلة.

منتخب الشباب

منتخب الشباب

منتخب 2001

ظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتى أجريت عقب العودة من ستاد الملعب التونسى، والتى أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم.

يعود غداً ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 إلى القاهرة ، لإستكمال علاجه وترك مهمة المنتخب إلى الثنائي هشام عبد المنعم المدرب العام وعبد الستار صبري المدرب المساعد لإستكمال مشوار الفريق في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا.

كشف جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والمشرف على منتخب الشباب، عن أن لاعبي منتخب الشباب دخلوا في نوبة بكاء خلال تواجدهم أمام الملعب الخاص بمباراة ليبيا في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 بموريتانيا من أجل خوض اللقاء بعد رفض الاتحاد الافريقي إقامة المباراة بداعي وجود نقص عددي في قائمة المنتخب بسبب إصابات كورونا. ، قبل أن يتم إلغاء اللقاء و اعتبار فوز ليبا 3 / 0 وإعتبار منتخب الشباب منسحب.