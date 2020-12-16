شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يعود للقاهرة لاستكمال علاجه بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 إلى القاهرة قادما من تونس خلال الساعات المقبلة، لاستكمال علاجه، وترك مهمة المنتخب إلى الثنائي هشام عبد المنعم المدرب العام وعبد الستار صبري المدرب المساعد لاستكمال مشوار الفريق في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بموريتانيا.

وجاءت نتيجة مسحة ثنائى منتخب مصر للشباب أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفى سعد لاعب سيراميكا سلبية من فيروس كورونا، وبالتالى سيسافر الثنائى صباح غد إلى تونس للانضمام لبعثة منتخب الشباب استعدادًا لمواجهة تونس يوم الجمعة المقبلة.

وظهرت نتيجة المسحة الخاصة بمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة والتى أجريت عقب العودة من ستاد الملعب التونسى، والتى أكدت استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين، وبالنسبة للجهاز الفني والإداري مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجريت المسحة على حساب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتم استدعاء أحمد حسام ومصطفى ميسى، ومن المنتظر وصولهم غدا للانضمام لشباب الفراعنة الذى يستعد لمواجهة تونس الجمعة على استاد رادس.

وكشف الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استمرار إيجابية 14 حالة، وسلبية 14 آخرين، وبالنسبة للجهاز الفني والإدارى مازال ربيع ياسين المصاب الوحيد بكورونا، وأجرينا المسحة على حساب الاتحاد المصرى للاطمئنان على حالة اللاعبين.