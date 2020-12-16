شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يثير غضب نجوم الزمالك بسبب جنش وشيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك أزمة داخل الفريق خلال الأيام الماضية بسبب ملف تعديل القيمة المالية لعقود نجوم الفريق، حيث سادت حالة من الغضب علي لاعبي الزمالك الذين تلقوا وعود بتعديل عقودهم من تصرفات أيمن يونس.

عضو لجنة الكرة عقد جلسات مع محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمي الفريق ومحمود شيكابالا كابتن الفريق لمناقشة تعديل عقودهما وتقديم العروض المالية لهما، في المقابل تجاهل أيمن يونس عقد جلسات مع باقي النجوم الذين تم وعدهم بتعديل عقودهم، وفي مقدمتهم احمد سيد زيزو واحمد فتوح ومحمد عبد السلام ومحمد أبو جبل ومحمود الونش.

من ناحية أخرى، أحبط مسئولو الزمالك محاولة المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق في فسخ تعاقده مع النادي، حيث قام مسئولو الزمالك بسداد 12 مليون جنيه لأشرف بن شرقي قيمة مستحقاته المتأخرة والتي كانت سببًا في أزمة لدى اللاعب مؤخرًا.

وكشف مصدر داخل الزمالك عن أن أشرف بن شرقي أرسل إنذار منذ عدة أيام بفسخ تعاقده مع الزمالك لعدم حصوله علي مستحقاته منذ الموسم الماضي، وأضاف المصدر أن بن شرقي أبلغ المقربين منه برفضه المشاركة أمام بيراميدز الا بعد الحصول علي مستحقاته المتأخرة كاملة رافضا مبدأ التقسيط.

وبالفعل حصل اللاعب علي شيك بقيمة 12 مليون جنيه أنهت الأزمة قبل مواجهة بيراميدز التي يحتاج الفريق للفوز بها لمواصلة المنافسة مبكرًا علي لقب الدورى.

ونجحت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك في سداد المستحقات المتأخرة للاعبين ورواتب الموظفين داخل النادي باجمالي 35 مليونا و132 ألف جنيه، حيث تسلم لاعبو الفريق الأول شيكات مستحقة الصرف من إدارة الكرة بالنادي، فيما تم صرف الرواتب المتأخرة لموظفي النادي.