الجمباز يعتمد تشكيل المناطق فى اجتماع مجلس الإدارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، بجلسته الأخيرة إعادة تشكيل المناطق، وذلك ضمن خطة الاتحاد لتطوير المنظومة وإعاده الهيكله للارتقاء بالمستوى الإدارى والفنى لرياضة الجمباز، وجاء تشكيل منطقة القاهرة للجمباز كالآتي : رئيس مجلس إدارة المنطقة حازم النصيرى. نائب رئيس مجلس إدارة المنطقة إيمان زكي. وعضويه كل من : وائل الشيمى و هشام علاء العركى و سلمي إسماعيل. بينما جاء تشكيل منطقة الإسكندرية والدلتا للجمباز بينما جاء تشكيل منطقة الإسكندرية والدلتا للجمباز رئيس مجلس إدارة المنطقة : هشام صبحى. نائب رئيس مجلس إدارة المنطقة :يسرى عمارة. وعضويه كل من :ريم محمد الدسوقى وزيزت عزيز صبحى ومحمد عبد السيد عبد الوهاب. وتمني رئيس اتحاد الجمباز التوفيق لرؤساء المناطق ومجالس الإدارة للعمل على تطوير منظومة الجمباز المصرية وتقديم أبرز العناصر للانضمام للمنتخبات الوطنية وتحقيق المزيد من البطولات القارية والدولية.

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