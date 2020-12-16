مران الأهلي.. "تطعيم اللاعبين".. ظهور ناصر.. وكدمة للسولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الاربعاء، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري we الممتاز.

وخضع اللاعبون لاختبار "رابيد تيست" وفقًا للإجراءات الطبية للبروتوكول الطبي الخاص بمباريات بطولة الدوري الممتاز.

كما حرص الجهاز الطبي، على تطعيم اللاعبين والجهاز الفني وكافة أفراد البعثة المقرر أن تسافر إلى النيجر خلال الساعات المقبلة تحت إشراف الجهاز الطبي على التطعيمات الوقائية التي قام بها وفد من وزارة الصحة، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة في المباريات الخارجية.

من ناحية أخرى، ظهر ناصر ماهر، لاعب الفريق في ملعب مختار التتش، وحرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي على عقد جلسة قصيرة مع اللاعب اطمأن خلالها على حالته بعدما تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة الفريق الماضية أمام مصر المقاصة في بطولة الدوري.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية بالكرة بكامل مساحة الملعب "تراي ماتش" في إطار تجهيز اللاعبين لمباراة غزل المحلة.

واستكمل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له بسبب آلام الركبة.

كما شهد مران الفريق، تعرض عمرو السولية لكدمة خفيفة خلال كرة مشتركة مع أكرم توفيق، وقام الجهاز الطبي للفريق بالاطمئنان عليه قبل أن يستكمل المران بشكل طبيعي.