بالصور.. 14 لاعبًا في تدريبات منتخب الشباب استعدادا لمواجهة تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
خاض المنتخب الوطني للشباب، تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة تونس يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا.
ولم يتمكن المنتخب الوطني من خوض مباراته الأولى أمام ليبيا والتي كان مقررًا لها أمس الاثنين بسبب إيجابية 14 لاعبًا بفيروس كورونا.
وضمت قائمة المنتخب التي توجهت إلى تونس في الثامن من شهر ديسمبر الجاري 28 لاعبًا، تعرض 14 منهم للإصابة ليتبقى 14 آخرين.
وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على ضرورة وجود (11 لاعبًا بينهم حارس مرمى + 4 بدلاء) لخوض المباراة، وهو ما لم يكن متوفرًا بين صفوف الفراعنة.
جدير بالذكر أن منتخب الشباب استدعى لاعبيّن من مصر لإكمال القائمة (30 لاعبًا) على أن تُجرى مسحة طبية قبل مواجهة تونس.
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