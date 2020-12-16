رسميًا.. وست بروميتش يعلن إقالة بيليتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي وست بروميتش الإنجليزي، إقالة سلافن بيليتش من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

وتعادل وست بروميتش بنتيجة 1-1 أمس الثلاثاء أمام مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة بريميرليج.

ولم يحقق الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي سوى فوزًا وحيدًا خلال 13 مباراة ليجمع 7 نقاط حتى الآن ويحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب بريميرليج.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "يود نادي وست بروميتش أن يشكر سلافن وطاقمه التدريبي على جهودهم مع الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.. نتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

جدير بالذكر أن إقالة بيليتش هي الأولى في بريميرليج منذ انطلاقة الموسم الجاري 2020/2021.