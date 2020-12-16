أشيمبونج يعلن حصوله على حكم بـ"تعويض كبير" ضد الزمالك من "كاس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب نادي الزمالك السابق، حصوله على حكم ضد القلعة البيضاء، صادر عن المحكمة الرياضية الدولية، يقضي بحصوله على مستحقات مالية كبيرة.

ووفقًا لما نشره موقع رابطة اللاعبين المحترفين في غانا، فإن اللاعب السابق للزمالك حصل على حكم ضد النادي بعد سنوات من النزاع القانوني بين الطرفين.

وحسب البيان المنشور، فإن أشيمبونج حصل على حكم بالحصول على تعويضات مالية وُصفت بـ"الكبيرة"، بالإضافة إلى تغريم الزمالك بقيمة أتعاب المحاماة والمصاريف التابعة لها.

ومن جانبه، صرح أشيمبونج قائلًا: "كنت أنتظر هذه اللحظة منذ سنوات طويلة، الانتظار لمدة عامين ونصف لعام ليس سهلًا، قالوا عني أنني مثير للمشاكل فقط لأنني طالبت بحقوقي".

وأكمل: "الكثير من الأنباء المغلوطة نُشرت عني في وسائل الإعلام وكان ردي دائمًا هو الهدوء، كنت صبورًا حتى ظهرت الحقيقة، محكمة كرة القدم أثبتت حقيقي وأن قرارات الزمالك غير مقبولة".

واختتم: "أريد التركيز على استكمل مسيرتي حاليًا، أنا لائق لأن أصبح لاعب كرة قدم محترف، أود أن أشكر رابطة المحترفين الغانية التي دعمتني، بدونهم لما انتهت هذه القضية".

الجدير بالذكر أن العقد الذي كان موقعًا بين الزمالك وأشيمبونج كان قد تم فسخه ليصبح اللاعب حرًا، قبل أن يتوجه اللاعب للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على مستحقاته.