لـ5 مواسم.. تقارير: ليفربول يحدد موعد تجديد عقد فان دايك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الأربعاء، إن إدارة نادي ليفربول بدأت بحث مفاوضات تجديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز.

وانتقل فان دايك إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 17/18 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد البالغ من العمر 29 عامًا بنهاية يونيو 2023.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول مستعد لبدء محادثات تجديد عقد مدافعه في شهر يناير المقبل وتقديم عرض للإبقاء على خدماته لمدة 5 سنوات.

وأضافت الصحيفة أن يورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي، يرغب في حماية مستقبل لاعبه على المدى الطويل، والحفاظ على خدماته في آنفيلد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلىأن المدافع الهولندي على استعداد هو الآخر للبقاء في آنفيلد.

ويعانى فان دايك حاليًا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته أمام إيفرتون في شهر أكتوبر الماضي بالدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن فان دايك ساهم في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.