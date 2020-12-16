تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة البنك الأهلي

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة البنك الأهلي، في الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، ضمنمباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من عامر عامر ، وأحمد محسن، وخالد صبحي،وطارق سامي، ورجب بكار، وكوامي بونسو، ومحمود نبيل، ومحمد توني، ومحمد إبراهيم، وشريف دابو، وشادي حسين.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، وصالح جمعة، ومحمد حسن، ومحمد مسعد، وأحمد غنيم، ووينفول كوبينا، ومصطفى ميسي.
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