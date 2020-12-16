خالد عيد ينفي وجود خلافات مع غيده ويطالب الجميع بمساندة الفريق

نفى خالد عيد المدير الفنى لقريق غزل المحله وجود أى خلافات مع طارق غيده المدرب العام للفريق عقب مباراة سموحة فى الأسبوع الأول للدورى والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. مشيرا إلى أن ماحدث كان مجرد اختلاف فى وجهات النظر وانتهى سريعا وخاصة ان غيده اخ وصديق ونعمل معا منذ فتره طويله وكل منا يعرف مايرده الاخر سواء داخل وخارج الملعب. وخاصة ان غيده اخ وصديق ونعمل معا منذ فتره طويله وكل منا يعرف مايرده الاخر سواء داخل وخارج الملعب. واضاف بانه كان يتابع مباراة سموحة وهو مريض وكان على اتصال طارق غيده طول المباراة مضيفا بأنه اتصل عليه بعد المباراة وقام بتهنئته على الأداء وحسن قيادته للفريق. المباراة مضيفا بأنه اتصل عليه بعد المباراة وقام بتهنئته على الأداء وحسن قيادته للفريق. وطالب عيد الجميع على ضرورة التكاتف والوقوف خلف الفريق ومساندته والشد من أزره بدلا من الشائعات التى تدمر الفريق وخاصة اننا مازلنا فى أول الموسم. وفى نفس السياق فإن عيد بدأ يتماثل للشفاء وسوف تجرى له مسحة رابيد تيست قبل مباراة الأهلي.

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