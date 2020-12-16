مورينيو يرد على ثناء كلوب بالتشكيك في عدد إصابات ليفربول

أكد مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لبناء فريق قادر على المنافسة على الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يخسر توتنهام المتصدر هذا الموسم منذ الهزيمة أمام إيفرتون في الجولة الأولى، وسيحل ضيفًا ثقيلًا على ليفربول في أنفيلد اليوم الأربعاء، في معركة على قمة الترتيب.

ووصف المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب توتنهام تحت قيادة مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بأنه “ماكينة نتائج”، لكن المدرب البرتغالي لم يغتر بهذا الثناء.

حيث قال مورينيو للصحفيين ردًا على تصريحات كلوب: “كان ليفربول ماكينة نتائج في العامين الماضيين، وكذلك تشيلسي تحت قيادتي حين فزنا بلقبين متتاليين”.

وأضاف: “نحن فريق جيد يعمل بكل قوة لكن ليفربول نتاج 1894 يومًا من العمل مع يورجن كلوب، إذا لم أكن مخطئًا في بعض الأيام”.

وتابع: “فريقي نتاج 390 يومًا من العمل لكنها ليست كلها، لأننا قضينا الكثير من هذه الأيام في الحجر الصحي والعزل المنزلي”.

ولم يعترف مورينيو بوجود أزمة إصابات في صفوف ليفربول، مشيرًا إلى أن كلوب يعاني من غياب لاعب بارز واحد فقط لفترة طويلة؛ وهو المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وقال في هذا الصدد: “فان دايك مصاب وهو لاعب جيد جدًا بالطبع. لكن لو نظرنا إلى قائمة إصابات ليفربول؛ أستطيع أن أمنحك قائمة بعشرة إصابات في توتنهام”.

وكشف مورينيو أن جاريث بيل لن يكون جاهزًا على الأرجح لمواجهة ليفربول، بينما أكد غياب المدافع “جافيت تانجانجا” بسبب إصابة في الكتف.

وكان كلوب قد صرح بأن مورينيو أثبت قدرته على مواجهة الانتقادات والتعافي؛ ليبقى من مدربي الصفوة بعد أن قاد توتنهام إلى قمة الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن.

ويملك توتنهام تحت قيادة المدرب البرتغالي أفضل سجل دفاعي، كما يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول حامل اللقب.

ورغم اتهام توتنهام بأنه فريق دفاعي يعتمد على الهجمات المرتدة فقط، أكد كلوب أن هناك أوجه تشابه مع فريقه.