كلوب يسعى لتنويم مورينيو مغناطيسيًا بهذه التصريحات

أبدى المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب إعجابه الشديد بالمستوى الذي وصل إليه توتنهام هوتسبير تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، وذلك قبل مواجهة الفريقين في قمة الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشاد كلوب الذي قاد ليفربول إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي 2019/20، بمورينيو وذلك بعدما أثبت الأخير أن منتقديه على خطأ، بعد أن حول السبيرز إلى “ماكينة نتائج” هذا الموسم.

وأنهى توتنهام الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز وفي جعبته 59 نقطة، لكنه يتساوى في عدد النقاط هذا الموسم حتى الآن مع ليفربول في صدارة البريميرليج برصيد 25 نقطة لكل منهما، قبيل مواجهة الفريقين المرتقبة في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من المسابقة والمقررة مساء اليوم الأربعاء بمعقل الريدز ملعب أنفيلد.

وفازت كتيبة مورينيو على كل من آرسنال، مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد هذا الموسم حتى الآن، حيث نجح توتنهام في هز شباك الشياطين الحمر بستة أهداف دفعة واحدة، كما تعادل مؤخرًا مع تشيلسي دون أهداف.

كما تأهل توتنهام أيضًا إلى دور الاثنين والثلاثين من بطولة الدوري الأوروبي (يوروباليج)، وإلى دور رُبع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يبد كلوب اندهاشه على الإطلاق من التطور الذي شهده أداء توتنهام تحت قيادة مورينيو، عندما قال في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “جوزيه أثبت أنه يستطيع العودة، إذا ما كان يروق لك أنت تسميها هكذا”.

وأوضاف المدرب الألماني: “ما فعله مورينيو مع توتنهام مثير جدًا للإعجاب”.

وتابع: “الأسلوب الذي يلعب به هذا العام جيد جدًا، لقد حول توتنهام إلى ماكينة نتائج، ومن حيث الأداء فإنهم يحققون الانتصارات وويدافعون بصورة جماعية، هذا بالفعل مثير للإعجاب”.

وواصل مدرب بوروسيا دورتموند السابق: “توتنهام يلعب كرة حقيقية، وهاري كين يعود إلى الوسط كما يفعل فيرمينو في ليفربول”.

وأكمل: “لديهم أيضًا أجنحة سريعة والتي من الصعب الدفاع أمامها”.

وعن هاري كين، قال: “بالطبع مهم في كل الأوقات، ويجب عليك أن تتأكد أنه غير موجود في التشكيل كي تشعر بالراحة، وسون نفس الشيء”.

وأضاف: “ثمة أشياء كثيرة يمكن قولها عن توتنهام، لكننا سنحاول الفوز بالمباراة”.

واختتم: “حتى إذا ما نجحنا في الحد من خطورة كل من هاري كين وسون، فسيظل لديهم الكثير من النجوم الآخرين”.

ولم يخسر ليفربول سوى في مباراة واحدة في آخر خمسة عشر مباراة خاضها ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تعود إلى أكتوبر 2017 عندما تغلب السبيرز على الريدز بنتيجة (4-1) على ملعب ويمبلي.

وفي المقابل فاز ليفربول في آخر أربع مباريات له أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، وجميعها كلها جاءت بهدف نظيف.

وتنتظر ليفربول مواجهة صعبة للغاية ضد توتنهام، بعد أن قدم أداء هزيلًا في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام فولهام الأحد الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مباراة شهدت إصابة جديدة في صفوف الريدز؛ والتي كانت من نصيب المدافع الكاميروني جويل ماتيب.