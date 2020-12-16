الامارات | إصابة مدرب الأهلي المصري بفيروس كورونا.. وظهور أعراض عليه

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب الأهلي المصري بفيروس كورونا.. وظهور أعراض عليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل الإعلام المصرية عن إصابة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت صحيفة الوفد المصري إن المسحة التي أجراها موسيماني أظهرت إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور بعض الأعراض عليه. ويستعد الأهلي لمواجهة لمواجهة نظيره غزل المحلة الجمعة المقبل، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري. وكان الأهلي قد حقق فوزا على مصر المقاصة في الجولة الأولى من الدوري 3-1. من جهته، عقد مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ عقد جلسة مع الجهاز المعاون من أجل بحث الاستعداد لمباراة غزل المحلة، بحسب موقع بطولات المصري، إذ ينسق مع الجهاز المعاون والذي يضم كافين جونسون المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد، ومدرب حراس المرمى ميشي يانكون، ومخطط الأحمال رانجوجا من أجل التحضير لمباراة غزل المحلة.

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