شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكلف طبيب المنتخب الأول بالسفر إلي تونس والانضمام لمنتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، إنه تم التنسيق على سفر الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الأول، لتعضيد الفريق الطبي لمنتخب الشباب والموجود حالياً بتونس، وذلك لمتابعة كافة التطورات الخاصة بالحالة الطبية للاعبين المصابين والمسحات الخاصة بالبعثة بالكامل خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن سلامة اللاعبين تظل لها الأولوية وتحظى بالأهمية القصوى، وأن أي مستلزمات يتطلبها الموقف جاهزة ومتاحة بالفعل خلال الساعات المقبلة سواء فيما يتعلق بالطائرة الخاصة أو الرعاية الصحية الكاملة للبعثة، وذلك بالتنسيق مع الجانب التونسى الذى أبدى حرصاً كبيراً على توفير وتيسير كل الدعم والرعاية للبعثة المصرية.