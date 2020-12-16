شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنىء منتخب ناشئات السلة بالتتويج بالبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اتصال هاتفي مع الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة تهانيه الخاصة لمنتخب مصر للناشئات تحت 18 سنة بعد تتوجيهم ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم.، بعد 10 سنوات من اخر تتويج للناشئات في عام 2010.

و الجدير بالذكر ان هذا التتويج هو ثانى تتويج للناشئات ببطولة افريقيا من سنه 1934.

و قد تمكن المنتخب المصري للناشئات تحت 18 سنه من انتزاع كاس افريقيا من عرين الأسد مالي حامله اللقب لسنوات طويلة بعد انتصاره على المنتخب المالي في المباراة النهائية للبطولة التي اقيمت على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي. يتكون منتخب ناشئات الفراعنة من 12 لاعبه هما فريده مسعد ، فريده تامر – منة شريف- سلمى بهجت - يارا اسامه – هاله على – و هاجر على – حبيبه محمد – ساندى خالد – فاطمه هانى – ملك سامى – ايه خالد . و قد تألقت كل لاعبات المنتخب و على وجه الخصوص كلا من فريده مسعد و يارا اسامه و هاجر على. و يتكون الجهاز الفني و الإداري من كابتن شريف عزمي المايسترو الكبير و العقل المدبر و الذى أصابه فيروس كورونه و لم يستكمل حضور المباريات وكتور مصطفى هدهود قناص البطوله و كذلك كابتن مصطفى فكري نبض الفريق و كابتن احمد الجزار و كابتن ماجد سلامه و كابتن سعد مخطط الاحمال و كابتن مشيره ادارى الفريق و الدكتورة ياسمين و الدكتورة هاله و قد قاموا بعملهم على اكمل وجه . و قد كان لكابتن رحاب الغنام عضو مجلس الاتحاد دور بازر في الدعم المعنوي و النفسي لفريق ناشئات الفراعنة و كذلك أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على رئسهم المهندس محمد عبد المطلب و الأستاذ عمرو مصلحى و المهندس خالد القوسى و الاستاذ محمد فتحى و المحاسب إيهاب محسن و المستشار علاء زهران و المهندس حسين البشبيشى. و قد أشاد سعادة الوزير أشرف صبحي و الدكتور مجدي أبو فريخة بأداء اللاعبات المميز و الجهاز الإداري و الفني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أكمل بسبب فيروس كورونا المستجد