شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «عبدالهادى» يحسم مشاركة «الونش» أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل محمود حمدى «الونش»، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، برنامج الإعداد البدنى، الذي وضعه له البرتغالى، جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، حتى يستعيد اللاعب لياقته البدنية والفنية، تمهيدا لعودته للتشكيل الأساسى في المباريات المقبلة.

وحتى الآن لم يحسم باتشيكو قراره بإمكانية الدفع بالونش أم لا أمام بيراميدز، وذلك الذي سيتحدد عقب مران اليوم، بعد التأكد من حالة اللاعب ورؤية التقرير الذي سيعده مدحت عبدالهادى، مدرب الفريق، بالإضافة إلى جاهزية محمد عبدالغنى، مدافع الفريق، وظهوره بشكل جيد خلال المباريات الماضية التي غاب عنها محمود الونش بسبب إصابته بفيروس كورونا.